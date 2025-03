Ameró Diventare Studente Unite. L'ADSU REINVENTA L'ACRONIMO PER LANCIARE UN'INIZIATIVA DEDICATA ALLE FUTURE MATRICOLE





In occasione delle giornate nazionali del Diritto allo studio promosse dall’Andisu (Associazione nazionale degli Organismi del Diritto allo studio), finalizzate a promuovere i servizi offerti tra gli studenti che frequentano gli ultimi anni delle scuole superiori e che intendono intraprendere un percorso universitario, l’Adsu di Teramo lancerà una nuova iniziativa, che nasce da una curiosa rilettura dell’acronimo, per creare nei ragazzi la suggestione di un futuro tutto nuovo, da vivere con la più grande delle passioni possibili, quella “amorosa”.

ADSU uguale Amerò Diventare Studente UniTe

E’ questo il logo dell’iniziativa, che si concretizzerà in un calendario di incontri coi ragazzi delle ultime classi delle superiori, per offrirgli tutte le informazioni sulle possibilità offerte dall’Uni.Te e, in particolare, su tutti i servizi dell’Adsu, dalle borse di studio alla mensa, dall’inclusione ai trasporti, dalle borse lavoro alla mobilità internazionale. Un’iniziativa che non si pone in maniera alternativa, ma complementare alle attività di orientamento dell’Ateneo, in modo da offrire alle prossime matricole una conoscenza completa del “futuro mondo” nel quale entreranno. A partire da Teramo, per poi spostarsi in provincia, gli incontri vedranno la partecipazione di tutte le figure professionali che sono l’anima stessa dell’Adsu, dai funzionari delegati alla gestione delle varie aree tematiche agli esperti in politiche giovanili della Cooperativa Formatalenti, agli operatori delle Cooperative impegnate coi ragazzi diversamente abili. Sarà una finestra schiusa su un universo di possibilità, delle quali i ragazzi dovranno… semplicemente innamorarsi.

Il primo incontro è in programma per giovedì 3 aprile, nella sede dell’Adsu in via Delfico.