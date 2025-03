VIDEO / D'ANGELO: «LA TERNA DEI LIQUIDATORI E' UN PRIMO PASSO, LO SPARTIACQUE SARA' LA FINENZA DELLA QUERELLE CON FINORI»



«Sarà decisiva la sentenza del 12 maggio, quando il tribunale dirà se Finori dovrà acquistare gli impianti o se la Provincia potrà riprenderne la gestione direttamente o con una partecipata». Camillo D’Angelo considera la nomina della terna dei liquidatori della Gst un passaggio importante, per il futuro della montagna: «E’ una nomina che garantisce rappresantatività e collegialità - spiega - in vista della risoluzione delle tante questioni aperte». Se la causa con Finori è uno spartiacque, non meno importanti sono i progetti che il Presidente della Provincia sta portando avanti, a cominciare dalla nuoca strada Prati - A24, per arrivare al rilancio vero e proprio della stazione sciistica, con la riapertura estiva degli impianti.