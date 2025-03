VIDEO/ IL PREFETTO STELO VISITA IL LICEO COREUTICO...IN ATTESA DI TRASFERIRE LA PREFETTURA NEGLI STESSI LOCALI...A SETTEMBRE

Semplice visita di cortesia istituzionale quella che stamattina ha visto sua Eccellenza il Prefetto della Città di Teramo, Fabrizio Stelo, recarsi nello stabile dell'ex Consorzio Agrario, attualmente riconvertito a sede del Coreutico, in attesa di ospitare per i prossimi tre anni la Prefettura: da settembre 2025. Era accompagnato dal Sindaco e dal Presidente della Provincia con la dirigente scolastica Daniela Baldassarre. "Ho voluto chiamare il Sindaco D'Alberto e il Presidente D'Angelo per dare il segno di un concreto gioco di squadra."

E.D.G.