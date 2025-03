VIDEO/ D'ANGELO: «PRONTI A CHIEDERE IL DISSEQUESTRO DEL DELFICO, I MODULI SARANNO SISTEMATI ENTRO 50 GIORNI"

Il presidente Camillo D'Angelo rassicura sulle tempistiche della nuova logistica per il polo scolastico del Delfico. "Abbiamo avuto il permesso a costruire, entro 50 giorni sono previsti i lavori per i moduli che riorganizzeranno l'Istituto, comprensivo di mensa e nuove classi esterne per una didattica moderna, finchè la perizia sul palazzo storico di Piazza Dante non fornirà ulteriori indicazioni."

E a proposito del Delfico, dichiara: "Appena le prove in corso, avviate lunedì scorso saranno terminate, provvederemo a richiedere il dissequestro."

E.D.G.