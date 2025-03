ATTENZIONE / TIR IN FIAMME SULL'A14, TRE km DI FILA



Tir in fiamme sull'A14, tra Grottammare e Pedaso. Chiuse al traffico entrambe le carreggiate e già si sono creati tre chilometri di fila. Sul posto per le operazioni di spegnimenyo le squadre dei Vigili del Fuoco con il personale dell'Auostrada, mentre le fotze dell'ordine cercano di regolare il traffico, orientandolo verso le uscite aperte. Non ci sarebbero - fortunatamente - feriti. Chi avesse la necessità di mettersi in viaggio contatti eventualmente l'ufficio infotrmazioni di Autostrade o segua i bollettini di Isoradio.

IN AGGIORNAMENTO



(foto archivio)