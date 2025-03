VIDEO/ ISCRIZIONI AL CONVITTO DELFICO, LA DIRIGENTE: «IL PRESTIGIO DELLA SCUOLA NON HA INTACCATO LA FIDUCIA NELLE FAMIGLIE"

Si dice ottimista, al di là delle incertezze, la preside del Convitto Delfico, Daniela Baldassarre per il futuro della sua scuola. "Garanzie non mancano dalle istituzioni, che non ci hanno mai lasciati soli. Molti genitori stanno avendo ripensamenti sulle iscrizioni, per aggiungersi oltre i termini della scadenza, chiaro segno che il prestigio di questa istituzione non è stato minimamente intaccato dagli ultimi disagi."

E.D.G.