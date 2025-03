CELEBRATE, OGGI, LE ESEQUIE DI AMIR, UCCISO A 24 ANNI

Celebrate le esequie del 24 enne di origine magrebina Amir, ucciso sul lungomare di San Benedetto del Tronto. L'ultimo saluto per Amir Bankharbuch, morto all’alba dello scorso 16 marzo sul lungomare di San Benedetto del Tronto si è svolto nella casa funeraria La Giuliese (in via Galilei a Giulianova), dove è stata allestita la camera ardente, i funerali del giovane di origini magrebine, ucciso durante una lite sul lungomare della cittadina marchigiana. Il funerale è stato celebrato con il rito ortodosso,

Per la rissa che poi ha causato la morte del giovane, la procura di Ascoli ha notificato cinque misure cautelari, con 4 persone finite in carcere e una ancora in ospedale.