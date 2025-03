MINACCIA PERSONALE DELL’ A.S.L CON UN COLTELLO: IN MANETTE

Nel corso della mattinata odierna personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato in forza alla Questura di Teramo, interveniva in Contrada Casalena presso il Locale Ser.D, in quanto veniva segnalato un soggetto in stato di agitazione che aveva minacciato e tentato di aggredire con un coltello il personale dell’A.S.L. di Teramo.

A seguito della segnalazione due Volanti della Polizia di Stato giungevano rapidamente sul posto e notavano il soggetto in forte stato di agitazione che mostrandosi aggressivo e non collaborativo, tentava repentinamente la fuga spintonando e colpendo con calci gli operatori che, a fatica, riuscivano a contenerlo ed ammanettarlo.

Sul posto l’uomo veniva sottoposto a perquisizione personale all’esito della quale veniva rivenuto, occultato all’interno della tasca dei pantaloni, un coltello di lunghezza pari a 22 cm, avente una lama pari ad 11 cm., il quale veniva sottoposto a sequestro penale.

L’uomo, teramano e residente in città, con molteplici pregiudizi di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, veniva pertanto arrestato in flagranza di reato per Resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per minacce aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Lo stesso veniva sottoposto agli arresti, in attesa del giudizio per direttissima atteso per la giornata di domani.