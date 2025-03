CHIUSO PER PIOGGIA L'ASILO INAUGURATO DALLA PRINCIPESSA DI MONACO



Asilo nido di Isola del Gran Sasso, (quello inuaugurato dalla principessa di Monaco - ndr), chiuso per il sesto giorno consecutivo per infiltrazioni d'acqua nella struttura che ospita i bambini. Un disagio che oramai genitori e figli vivono da diverso tempo nonostante paghino una retta di circa 600euro mensili di cui circa 200euro come contributo dell'ente.

Possibile che appena piove la struttura dell'asilo nido si allaga?

Una situazione più volte denunciata, ma alla quale, l'amministrazione comunale non prende provvedimenti al fine di risolvere le infiltrazioni della pioggia all'interno dei locali, con i genitori costretti ad abbandonare il posto di lavoro senza preavviso per andare a riprendere i bambini e dovendo improvvisare l'affidamento a nonni e parenti o rinunciare al lavoro. L'asilo nido oramai nella società di oggi è un servizio essenziale, un diritto, soprattutto per le aree interne della montagna, che combatte e previene lo spopolamento di esse. Isola è abbandonata da circa 100 residenti all'anno un ritmo che ben presto ci porterà allo svuotamento del territorio se non si interviene radicalmente nei servizi.

Il bilancio comunale si perde in mille rivoli senza costruire qualcosa di concreto e con le tasse sempre più alte i genitori sono costretti pure a pagare di tasca propria quei pochi servizi che alla fine nemmeno funzionano come dovrebbero, anzi, diventano anche un pericolo. Pensiamo sempre di affidare bambini e insegnanti a gente responsabile con un'etica , una morale, invece a quanto pare per non adeguare la struttura si preferisce chiudere ed incassare mentre i genitori pagano e rischiano anche il posto di lavoro.

Il Gruppo politico “Sinistra per Isola” chiede con forza all'amministrazione comunale un indennizzo per le famiglie che hanno subito il disservizio e di dare priorità per un immediato intervento che risolva definitivamente il problema, nell'attesa e nella speranza che la nuova struttura sia funzionale al più presto possibile, nel frattempo non è accettabile per le famiglie stare sempre con l'acqua alla gola.

Gruppo politico

“Sinistra per Isola”