SI È SPENTO IL PROFESSOR PAOLO TOMASSINI, PIETRA MILIARE DELLA SANITÀ TERAMANA

Si è spento il professor Paolo Tomassini. Pneumologo conosciutissimo, vera pietra miliare della sanità teramana, avrebbe compiuto 86 anni a giugno. Uomo di grandissimo stile, tanto nella vita quanto nella professione, capace di generare un’empatia gentile che creava un immediato rapporto di fiducia nei pazienti, il Professor Tomassini era l’immagine stessa del medico. Nato a Teramo, ha studiato a Bologna e specializzato a Roma in tre specialità. Ha lavorato alla clinica universitaria con il prof Condorelli a Roma e dal 1969 ha lavorato presso l’ospedale di Teramo presso il reparto di semeiotica medica e in qualità di primario presso il reparto di Pneumologia. In quiescenza dal 2004, ha continuato a lavorare presso la Commissione di invalidità del Ministero economia e finanze e come ctu presso il tribunale di teramo. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche non solo mediche ma anche letterarie. Esperto di musica e cultura in generale e sempre attivo. Lascia tre figli: Elena, Elda e Francesco. I funerali si terranno mercoledì alle 11 nella Chiesa di Villa Mosca.