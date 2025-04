IMMOBILE IN AUTO, LO CREDONO MORTO, MA ERA IN COMA ETILICO

L’auto era ferma ai bordi della strada. Parcheggiata e chiusa. Al posto di guida un giovane uomo, immobile. Quando la donna che stava facendo footing si è avvicinata, ha temuto che si fosse ormai compiuta una tragedia, visto che l’uomo non dava alcun segno di vita. La donna aveva infatti provato a bussare al finestrino, urlando anche, ma l’uomo non dava alcun segno di vita. Non rimaneva che chiamare Carabinieri e 118, che in pochi minuti sono arrivati sul posto, in quella strada nelle campagne di Capistrello, nella Marsica, per accertare la morte ed effettuare tutti i rilievi di rito. Una volta aperta l’auto, forzandola, però lo scenario è cambiato completamente: non era morto, era solo ubriaco. Talmente ubriaco da essere caduto in coma etilico, ma vivo. Anzi: era stato anche in grado di parcheggiare l’auto in una posizione non pericolosa, prima di tracollare vinto dai fumi dell’alcol. Portato in ospedale, è stato reidratato e si è ripreso, ha 32 anni e lavoro come operaio in un’azienda locale.