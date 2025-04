"VUOI SOGNARE O DIVENTARE?": DOMANI OPEN DAY ALL'UNITE PER 800 FUTURE MATRICOLE



Oltre 800 studenti provenienti dagli Istituti scolastici superiori di tutto l’Abruzzo ma anche dalle regioni limitrofe (Marche, Molise, Lazio) parteciperanno domani mercoledì 2 aprile all’Open Day dell’Università degli Studi di Teramo che si svolgerà nel Polo didattico Silvio Spaventa del Campus universitario a partire dalle ore 8.15.

I partecipanti saranno accolti in Aula Magna dal magnifico rettore Christian Corsi, dal delegato alla Didattica Raffaele Mascella e dalla coordinatrice dell’Orientamento di Ateneo Rossella Di Federico.

Dalle ore 10.00 alle 12.30 ciascun Dipartimento dell’Università di Teramo (Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze della comunicazione, Medicina Veterinaria, Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali) terrà seminari, lezioni demo, workshop e attività di laboratorio per permettere ai partecipanti di conoscere l’offerta formativa e gli sbocchi professionali dei 24 Corsi di laurea dell’Ateneo.

Gli studenti potranno, inoltre, visitare le strutture dell’Università di Teramo e conoscere i servizi offerti rivolgendosi ai desk informativi che saranno attivi per tutta la mattinata.

«L’Open day - ha spiegato il magnifico rettore Christian Corsi - è un momento cruciale per conoscere le opportunità formative e professionali che si aprono per chi sceglie di iscriversi all’Università. Abbiamo organizzato l’evento affinché gli studenti che mercoledì accoglieremo all’Università di Teramo possano scoprire la nostra offerta formativa, avere un contatto con la vita universitaria, cogliere la nostra identità, toccare con mano l’energia di un luogo dove idee, aspirazioni e competenze si incontrano».

«Studiare - ha aggiunto il Rettore - è il maggiore investimento per ogni individuo e l’obiettivo dell’Open day è quello di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio. Ogni giovane ha un sogno che vuole realizzare attraverso un adeguato progetto di studi. Le Università devono riuscire a intercettare queste aspirazioni per renderle possibili e concrete. Questo è l’obiettivo dell’Università di Teramo, che abbiamo voluto affidare a semplici parole che accompagneranno la nostra offerta formativa: “Vuoi sognare o vuoi diventare?”».

Nel corso dell’Open Day ciascun Dipartimento dell’Università di Teramo terrà workshop e laboratori.

Di seguito il programma.

Dipartimento di Bioscienze

- Micromondi svelati: esplora cellule e tessuti al microscopio

- Fluorescenze genetiche: il DNA ti mostra il suo lato brillante

- Dentro il nucleo: cromosomi in primo piano

- Alla scoperta dell’invisibile a colori

- La trasformazione casearia per salvare la biodiversità

- I microrganismi a colori

Dipartimento di Giurisprudenza

- La scena del crimine (in collaborazione con i Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo)

- Valutazione dei rischi sul luogo di lavoro: redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi)

- Come si istituisce una Comunità Energetica Rinnovabile

Dipartimento di Medicina Veterinaria

- Calcoliamo insieme la tua impronta ecologica

- One Health Project: One Game

- Mani in gabbia: laboratorio pratico sul contenimento sicuro

Dipartimento di Scienze della Comunicazione

- Intelligenza Artificiale generativa e comunicazione

- Nuove tecnologie per i beni culturali

- I mestieri delle immagini e la progettazione

- Visita alla radio di Ateneo e al laboratorio televisivo

Dipartimento di Scienze Politiche

- Intelligenza Artificiale e scienze sociali

- Geopolitica: assetti contemporanei

- Turismo e ICT: itinerari multimediali e tecnologici nell’era del turismo -0

- Strategie di management: il caso Nike e le 5 Forze Competitive