TENNIS TAVOLO. ECCO IL RICCO CALENDARIO AGONISTICO E SOCIAL SPORTIVO DELLA ASD ENERGIA NEW



E’ un calendario ricchissimo, fatto di passione e agonismo, di sport e di emozioni, quello previsto per la stagione sportiva dalla Società ASD ENERGIA NEW TENNIS TAVOLO - che svolge didattica sportiva del Tennis Tavolo senza scopo di lucro, e che quest’anno ha in programma di: - Partecipare al Campionato Maschile di Tennis Tavolo Serie D2 Regione Abruzzo

- Partecipare al Campionato Maschile di Tennis Tavolo Serie C2 Regione Abruzzo

- Partecipare al Campionato Femminile di Tennis Tavolo Serie C Regione Abruzzo

- Partecipare ai Campionati Italiani di Categoria Anno 2025

- Partecipare ai Tornei Regionali di Categoria Anno 2025

Svolgere attività inclusive e didattiche sportive - coordinative - motorie del Tennis Tavolo per i "Ragazzi e Ragazze Speciali" AIPD Sezione di Teramo del Presidente Emidio Agostinelli

Per la SCUOLA FITET è in programma l’attivazione del Progetto Racchette in Classe KIDS - su intesa MIUR-Fitet Anno 2025 - presso la Scuola Primaria Noe' Lucidi Teramo, della preside Lia Valeri

«Tutte le Attivita' didattiche sono erogate gratuitamente da Istruttori Tecnici Fitet qualificati - spiega il presidente Guido Gambacorta - anche per il settore Fitet - Paralimpico, con l'obiettivo di avviare all'attività motoria ed implementare il benessere psico-fisico-sociale dei nostri concittadini».