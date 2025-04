NESSUNO RITIRA LA PANDA DI SAN VALENTINO CHE... TORNA AL CONCESSIONARIO, PERCHE'? MEGLIO DARLA IN BENEFICENZA... E ADESSO I SOLDI CHE FINE FANNO?

Continua la "sfiga" dei vincitori di lotterie o concorsi con macchine in palio a Teramo. Per la seconda volta, infatti, la macchina in palio non viene assegnata. Anni fa tocco addirittura ad una Porsche, primo premio della lotteria degli scontrini, vinta da un giovane commercialista e mai assegnata, per tutta una serie di problemi dell'organizzazione con il Ministero garante, Nonostante diverse cause, il vincitore non è riuscito ad entrare in possesso dell'auto né della somma equivalente prevista in garanzia. Quest'anno, invece, è la vota della Panda di San Valentino. L'Associazione Latinoamerica Unida, che ha organizzato - con patrocinio e contributo di 11500 euro del Comune - la seconda edizione dell'evento "San Valentino in Centro", il 14 febbraio alle ore 19 in Piazza Martiri della Libertà ha estratto i biglietti vincitori di numerosi premi, tutti ritirati ad eccezione del primo premio, una Panda, appunto. Il biglietto vincente, con il numero 5226, non è stato reclamato entro i tempi previsti della legge, determinando così la devoluzione dell'auto presso la concessionaria, In che senso "devoluzione"? Significa forse che l'auto è sfata restituita al concessionario? E perché? Di solito, nei concorsi di questo genere, i premi non assegnati ma pagati - perché quell'auto era stata pagata, vero? - prevedono che il premio o la somma equivalente vada in beneficenza. Non che torni indietro. La Panda non assegnata venga donata ad un'associazione di volontariato...oppure l'associazione spieghi che fine faranno i soldi non utilizzati per acquistarla. E visto sulla spesa dei premi previsti (14mila euro) si reggeva la richiesta del contributo al Comune, adesso che fine farà il contributo?