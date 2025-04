CAMBIO AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO, MARTELLA IN PENSIONE, IL NUOVO COMANDANTE E' ANTONIO DEL GALLO

Oggi è avvenuto il cambio al vertice dei vigili del fuoco della provincia di Teramo. Il Comandante provinciale, ingegner Davide Martella, è stato collocato in quiescenza ed è stato nominato l'ingegner Antonio Del Gallo quale Comandante provinciale reggente. Attualmente l'ingegner Del Gallo svolge le funzioni di Comandante di Ferrara.

Il Comandante De Gallo è laureato in Ingegneria Civile Sezione Edile Indirizzo Strutture presso l’Università degli Studi dell’Aquila, con un Master Universitario di II livello in Homeland Security – sistemi, metodi e strumenti per la security e il crisis management” conseguito presso l’Università Campus Biomedico di Roma.

Il nuovo Comandante è di origini pescaresi ed è entrato a fa parte del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nel 1994. Ha prestato servizio come funzionario nei Comandi di Padova, Pescara, Ancona e presso la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco per il Veneto e il Trentino Alto Adige. Successivamente ha ricoperto il ruolo di Dirigente dell’Ufficio Tecnico-Contrattuale della Flotta Aerea e Antincendio Aeroportuale e di Comandante provinciale di Belluno ed attualmente di Ferrara. Tra i vari incarichi ha svolto anche le funzioni di Vicecomandante dell’Istituto Superiore Antincendi a Roma negli anni 2017/18.

Nell'assumere l’incarico di Comandante Reggente dei vigili del Fuoco di Teramo il Comandante Del Gallo ha rivolto un saluto al personale operativo ed amministrativo, esprimendo l'obiettivo di valorizzare le competenze e l’impegno dei vigili del fuoco per migliorare l’efficienza del servizio di soccorso pubblico, in un’ottica di piena collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio.