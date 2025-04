E' NATA ATLANTERRA, PICCOLA CASA EDITRICE CON GRANDE CUORE E TANTE IDEE



Si presentano scrivendo; «La nostra avventura nasce con un sogno semplice: creare qualcosa di particolare, indipendente e bello. Siamo una nuova Casa Editrice e Etichetta Discografica con l'idea di pubblicare, valorizzare, incoraggiare la creatività artistica». Un biglietto da visita seemplice, quello di Atlanterra edizioni, una nuova avventura editoriale che nasce a Teramo e che, oltre ad aver aperto un sito (https://atlanterraedizioni.com/) e le relative pagine social, ha già dato alle stampe il suo primo libro: “Il personale è Politico” di Massimiliano di Paolo, ovvero “Un monologo, un viaggio introspettivo tra il disagio psichico e l'amore per la vita. Luca Franchi parla con sé stesso, si confronta con l'individuo che sente di essere, con quello che è diventato nel corso di un lungo e movimentato cammino”. L’idea è quella di fare piccoli passi e crescere bene e, intanto, lanciano due premi letterari: “Tempo fuori dal tempo” cioè “Il Tempo come concetto assoluto e relativo, molto o poco importante. Il Tempo, elemento fondamentale o forzatamente sopravvalutato, valore reale e naturale o, piuttosto, inventato e arbitrario?” e “Un mondo immagnario” cioè “L’uomo, inteso come individuo, percepisce solo una parte del Tutto e la realtà che vive è soggettiva, sempre diversa da quella di chiunque altro. Il nostro mondo è un’illusione creata dai nostri pensieri e dalla nostra coscienza. La realtà è il riflesso di ciò che siamo, non di ciò che vediamo. La realtà è solo un prodotto della nostra mente, ciò che essa decide di rendere vero”. Nel messaggio che ci hanno scritto spiegano: «Siamo davvero una piccolissima realtà, abbiamo fatto e stiamo facendo le nostre esperienze, inizialmente soprattutto da un punto di vista burocratico, e i nostri sbagli. Ci piacerebbe dare un piccolo, minimo contributo alla crescita o almeno alla resistenza culturale della nostra città e provare a dare voce un pochino a tutti quelli che vorrebbero provare a esprimersi e comunicare...». In bocca al lupo atlanterra.