RICONTEGGIO VOTI A CERMIGNANO, IL PREFETTO DELEGA DI GAETANO



Sarà il Viceprefetto Vicario Dott. Di Gaetano, a seguito dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo dello scorso 27 marzo, a dover verificare l’esito dello scrutinio delle sezioni elettorali nn. 1 e 3 del Comune di Cermignano che, come si ricorderà, sono al centro di un ricorso del candidato sindaco sconfitto. Il dottor di Gaetano, di recente, è stato commissario del Comune di Atri ed ora è stato incaricato dal Prefetto di Teramo di effettuare le verifiche che dovranno avvenire, come disposto nell’ordinanza, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione.