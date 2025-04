PSYCOSÌ / IL PROFILO PSICOLOGICO DEL RETTORE CHRISTIAN CORSI

Dell’anima dell’Ateneo. Del “sentire” dell’UniTe, sul sito psycosì avevamo già letto, grazie al ritratto psicologico curato dal Dottor Domenico De Berardis, psichiatra, primario di Salute mentale dell'ospedale Mazzini di Teramo. Oggi, la “rubrica semiseria di psicologia” inventata e curata dalla giornalista teramana Bianca Sortino, entra nel cuore dell’UniTe, con il ritratto psicologico del Rettore Christian Corsi. Con il primato di essere il più giovane rettore degli atenei italiani, Christian Corsi sarà il Magnifico dell' Università degli Studi di Teramo fino al 2030. A fianco del suo ricchissimo curriculum accademico, però... emergono anche alcune caratteristiche individuali ...le ha colte senza esitazioni il doc Domenico de Berardis tratteggiandone la personalità. Attraverso un linguaggio chiaro e comprensibile, anche per chi non ha conoscenze specifiche del settore, Psycosì si pone come un prezioso strumento di informazione e consapevolezza sui temi della psicologia applicata a personaggi pubblici, istituzioni ed elementi spesso dati per scontati ma che, invece, condizionano la quotidianità.