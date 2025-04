SI SENTE MALE, CHIAMA IL 118, POI PRENDE A PUGNI TUTTI GLI AMBULANZIERI

Si sente male in hotel. Anzi: sembra che si senta male, tanto che, nonostante il personale dell’albergo cercasse di aiutarlo, decide di chiamare il 118. L’ambulanza arriva in pochi minuti, e si appresta a prestare soccorso all’uomo, un 56enne ospite in un hotel del lungomare Adriatico Sud, ma gli operatori non immaginavano certo di trovarsi davanti un paziente… tutt’altro che paziente. L’uomo, infatti, si è scagliato a calci e pugni contro tutto l’equipaggio dell’ambulanza, picchiando senza pietà, prima di allontanarsi fino a quando non è stato raggiunto da una volante della Polizia, che l’ha fermato e arrestato.