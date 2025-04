AZZANNATO ALLA TESTA DAL SUO PITBULL MENTRE PASSEGGIA IN SPIAGGIA



Un uomo è stato ferito in serata da un cane, come sembra dalle prime informazioni, un pit bull che era di sua proprietà. L'aggressione è avvenuta prima delle 19 a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, lungo la spiaggia in zona Lido Asterope. L'uomo è stato soccorso per una ferita alla testa dai sanitari del 118. Sul posto si sono portati anche i carabinieri della locale stazione per accertamenti e per ricostruire l'accaduto.