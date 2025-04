VIDEO/ UN CONSIGLIO REGIONALE STRAORDINARIO PER DENUNCIARE LO STATO DELLE CARCERI IN ABRUZZO

E' in corso di organizzazione un consiglio regionale straordinario sulle condizioni delle carceri abruzzesi ed in particolare del penitenziario di Teramo. Adele Di Rocco presidente del coordinamento Codice Rosso (nella foto) insieme alla garante dei detenuti stanno lavorando per porre ancora una volta l'attenzione sulle condizioni in cui vivono i detenuti abruzzesi. Dopo il consiglio comunale straordinario di Teramo e dopo el numerose prese di posizioni di politici e rppresentanti di tante associazioni, ora l'attenzione all'argomento dibattuto da anni arriverà anche nell'aula della Regione Abruzzo. La notizia viene resa nota oggi, festa della Polizia Penitenziaria.