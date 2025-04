LA BARELLA SI RIBALTA, PAZIENTE MUORE, RISCHIANO IL PROCESSO DUE AMBULANZIERI

Chiamarono l’ambulanza perché nonna Alba non stava bene, ma non avrebbero mai potuto immaginare che proprio quell’ambulanza sarebbe stata la causa della morte dell’anziana. Mentre la traportavano in barella, infatti, la donna cadde e riportó un grave trauma cranico che, vista anche l’età, 93 anni, è stato poi determinante nel provocare il decesso. Per quella caduta dalla barella, alla quale non era stata assicurata con le cinture di protezione, adesso i due operatori del 118 di Sulmona rischiano il processo per omicidio colposo. La famiglia non presentó una denuncia, ma fu il magistrato che, sulla scorta delle notizie relative alla caduta dell’anziana, decise di bloccare il funerale e avviare la causa che adesso rischia di portare a processo i due barellieri per la loro imperizia.