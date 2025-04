I LETTORI CI SCRIVONO/ "HANNO GRATTATO L'ASFALTO A LA CONA SAPENDO CHE C'ERA IL MALTEMPO: ED ORA?"

Residenti del quartiere Cona sul piede di guerra contro il Comune che ha lasciato la strada senza avviare i lavori di asfaltatura pur sapendo che c'era l'allerta maltempo. La zona è piena di buche e risulta impraticabile. In un'area dove sono state trasferite le scuole ed è molto frequentata. Anche oggi i lavori non sono partiti e la strada lasciata in abbandono come il quartiere. Dove si trova l'opposizione si domandano i cittadini? L'assessore Sbraccia non si fa sentire e noi viviamo in un continuo abbandono.