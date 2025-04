SOLIDARIETÀ ALL’OMBRA DELLA GRANDE “M”, OGGI I PRIMI 50 PASTI DONATI DAL MCDONALD’S TERAMANO AL BANCO ALIMENTARE

È iniziata oggi, con la consegna dei primi cinquanta pasti, la collaborazione tra il McDonald’s teramano e il Banco alimentare, declinata attraverso la Mensa Multa Paucis. Ogni settimana, per due mesi, cinquanta pasti completi saranno consegnati all’associazione che aiuta le persone in difficoltà, offrendo loro il conforto di un pasto sicuro. L’idea solidale del gruppo McDonald’s è nata durante il Covid, quando i ristoranti del gruppo - pur se chiusi alla clientela - prepararono pasti da distribuire a chiunque ne avesse bisogno. Un’idea che è diventata una tradizione di solidarietà e che si rinnova ogni anno, ma che a Teramo è al suo debutto e si carica di un valore importante “Non conoscevo la realtà del lavoro che il Banco alimentare fa per aiutare le persone - commenta il patron del Mc di piazzale San Francesco, Gaetano Miranda - ma scoprire che ogni giorno vengono distribuiti circa centoquaranta pasti, e che nella maggioranza dei casi si tratta di teramani che vivono un momento di difficoltà, mi spinge ad essere ancora più vicino all’iniziativa, allargandola già dall’anno prossimo anche al ristorante di Giulianova”.