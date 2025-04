SI SUICIDA IMPICCANDOSI IN CASA

Si sarebbe tolto la vita in casa, a Campovalano, impiccandosi. Aveva 70 anni, F.P., pensionato camplese, e sembra che da qualche tempo soffrisse di depressione. A scoprire il fatto è stato uno dei familiari. Sul posto, gli operatori del 118, cje non hanno potuto far nulla se non accertare l’ormai avvenuto decesso e i Carabinieri per tutti gli accertamenti.

SERVIZIO PREVENZIONE SUICIDIO

SE STAI VIVENDO UN MOMENTO DI DIFFICOLTÀ - SAPPI CHE NON SEI SOLO!

Chiama Telefono Amico Italia, tutti i giorni dalle 10 alle 24.00 al numero di telefono 02 2327 2327oppure via web all’indirizzo www.telefonoamico.net (la chiamata via web è gratuita). Con gli esperti sarà possibile parlare liberamente di tutti i pensieri e della situazione che stai vivendo. I volontari sono preparati per dare supporto.