I VESTITI PRENDONO FUOCO MENTRE CUCINA, MUORE DAVANTI AGLI OCCHI DELLA MOGLIE

Una morte orribile, tra le fiamme dei suoi vestiti, davanti agli occhi della moglie, quella di un uomo di Lettomanoppello, di 86 anni, ucciso dalle ustioni. Tutto è successo in un attimo: l’uomo stava cucinando, per preparare il pranzo per sé e l’anziana moglie, quando la maglia che indossava, probabilmente di una fibra altamente infiammabile, ha preso fuoco. È bastato avvicinarsi troppo ad un fornello e in un frammento di secondo era una torcia umana. Ha gridato, spaventatissimo, per chiamare la moglie , ma quando la donna è arrivata in cucina, il marito era a terra, con ustioni gravissime al volto e al torace. Inutili i tentativi di soccorso del 118 e dei Vigilj del Fuoco, per l’uomo non c’era più nulla da fare.