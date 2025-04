L'IPOGEO SI E' COLORATO DI BLU, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE SULL'AUTISMO

L'Ipogeo di piazza Garibaldi si è illuminato di blu. "Oggi, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, abbiamo illuminato di blu piazza Garibaldi. Un gesto simbolico che si accompagna alle numerose attività messe in campo in questi anni, dall'Amministrazione Comunale, soprattutto all’interno della collaborazione sinergica con Autismo Abruzzo Onlus, per favorire una reale e concreta integrazione delle persone con autismo. Attività come quelle svolte all’interno del laboratorio multiculturale Ca.Fé, a San Nicolò, vero e proprio laboratorio di comunità all’interno del quale la convivenza tra 9 diverse associazioni, da quelle culturali a quelle sportive, riunite in ATS con soggetto capofila Autismo Abruzzo Onlus, ha permesso di favorire un’inclusione naturale attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche e il rapporto costante e quotidiano tra persone neurotipiche e persone con autismo.