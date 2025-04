TIFOSI IN PRESIDIO, DOMANI, AL PARCO DELLA SCIENZA· "CHE FINE HA FATTO LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX STADIO COMUNALE?"

I tifosi della Curva Est informano la stampa che: "domani, venerdì 4 aprile alle ore 18 ci sarà un presidio al Parco della Scienza organizzato dagli stessi tifosi, in tale occasione abbiamo un incontro, si legge nella nota, in Comune per cercare di capire a che punto si trova il progetto di riqualificazione dello Stadio Comunale". Seguiremo anche noi l'incontro e vi riferiremo quanto dichiarerà in merito il Sindaco. Il progetto fu annunciato in piena campagna elettorale, qualche anno fa e dello stesso si sono perse le tracce nel tempo. E' tornato in ballo più volte durante l.a ricollocazione del Delfico. Un sito intoccabile per l'Amministrazione. Giusta dunque l'iniziativa per sapere a che punto sia il progetto.

L'ex stadio ha ospitato gli incontri in casa del Teramo Calcio fino all'inaugurazione del nuovo stadio di Piano d'Accio nel 2008. Fu inaugurato il 29 agosto 1929. Negli anni immediatamente successivi all'abbandono da parte della squadra di calcio del Teramo, la struttura è stata utilizzata dal C.U.S. Teramo Rugby, ancora oggi attivamente impegnata con prima squadra, giovanili e femminile. Attualmente lo Stadio è inagibile a seguito del sisma 2016.