SFONDANO LA PORTA E TROVANO DUE SORELLE SENZA VITA

Cresciute insieme. Vissute insieme. Morte insieme. Sarebbe quasi una storia da favola, se non avesse un finale tristissimo, la vicenda umana di due sorelle pescaresi, ultra novantenni. Il finale triste è che della loro morte, avvenuta evidentemente a poche ore una dall’altra, ci si è accorti solo quando i Vigili del Fuoco, avvertiti dal alcuni vicini, che non le vedevano da giorni, hanno sfondato la porta e sono entrati nell’appartamento, trovandole senza vita. La causa della morte, secondo una prima ricognizione cadaverica, sarebbe naturale, anche se sono ancora in corso accertamenti. L’abitazione non presenta segni di effrazione e la porta era chiusa dall’interno.