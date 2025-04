SPEDISCE DUE FINTI PACCHI BOMBA E “DIROTTA” DUE AEREI

Pensava fosse divertente, ha rischiato di finire in un’idagine internazionale, che ha coinvolto anche l’FBI. Questa è la storia di un 37enne di Vasto, che il 29 settembre del 2022 ha spedito, tramite corriere, due pacchi verso Los Angeles. In quei pacchi, aveva nascosto pistole giocattolo, fuochi d’artificio e petardi legati tra loro e una bottiglia d’alcol. Tutto organizzato per poi poter telefonare alle forze dell’ordine e avvertire che c’era una bomba. Uno “scherzo” che ha costretto i due aerei ad atterraggi immediati, uno in Islanda e uno nel Nuovo Messico, per recuperare i due pacchi. Il vastese ieri ha patteggiato due anni per interruzione di servizio pubblico - aggravato da minaccia simbolica - violenza privata aggravata dall'uso di armi e fabbricazione o introduzione abusive di materie esplodenti in uno Stato.