FOTO-VIDEO/ MOTO CONTRO AUTO, IN VIALE CRISPI, CENTAURO IN OSPEDALE

Non si conoscono ancora le condizioni del centauro ferito a seguito di un incidente stradale, poco fa, in viale Crispi. La moto si è scontrata contro un'auto che percorreva la strada. Sul posto il 118 e i carabinieri. Sembra, dalle prime testimonianze raccolte sul posto, che il conducente della moto non abbia frenato finendo contro l'auto. Il tachimetro pare essersi bloccato a quasi 100km/h. Le auto coinvolte sarebbeo due che erano ferme al semaforo tra l'incrocio di viale Crispi e via Roma. La moto sarebbe arrivata in velocità finendo sulle auto ferme. Si pensa che il centauro possa avere avuto un malore. Le condizioni non dovrebbero destare preoccupazioni. Indagini in corso.