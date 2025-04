REGIONE / TENSIONE ALTISSIMA: MAGGIORANZA IN CONCLAVE NELLA SALA IPOGEA, SI FARA' CONSIGLIO A PORTE CHIUSE, LA POLIZIA BLOCCA TUTTI, ANCHE I CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE



Cresce la tensione in Consiglio Regionale, vista l'occupazione della sala consiliare, la Maggioranza si è riunita nella sala ipogea e ha decso di procedere con un Consiglio a porte chiuse, mentre il capo dell'opposizione D'Amico minaccia denunce per far invalidare la seduta. Carabinieri e Polizia in aula, la tensione è palpabile.