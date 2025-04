ADSU / UN SUCCESSO IL PRIMO INCONTRO DI "AMERO' DIVENTARE STUDENTE UNITE"



Un vero successo, il primo incontro dell’iniziativa “Amerò Diventare Studente Unite” varata dall’Adsu di Teramo in occasione delle giornate nazionali del Diritto allo studio promosse dall’Andisu (Associazione nazionale degli Organismi del Diritto allo studio), finalizzate a promuovere i servizi offerti tra gli studenti che frequentano gli ultimi anni delle scuole superiori e che intendono intraprendere un percorso universitario Nella sede dell’ Adsu di Teramo, infatti, i ragazzi di alcune classi dell’ultimo anno di un istituto superiore teramano, dopo i saluti della Presidente Manuela Divisi, della direttrice Renata Durante e del professor Raffaele Muscella delegato di UniTe alla didattica, hanno avuto la possibilità di incontrare tutte le figure professionali che sono l’anima stessa dell’Adsu, dai funzionari delegati alla gestione delle varie aree tematiche, come Fabrizio Cantarelli e Cristina Della Ripa, agli esperti in politiche giovanili della Cooperativa Formatalenti come le psicologhe Ilaria Ragnoli e Annalisa Triso; dai rappresentanti del Centro Sportivo Italiano a Luana Sacchetti della Cooperativa 3M impegnata coi ragazzi diversamente abili. «E’ solo il primo evento dell’iniziativa, che si concretizzerà in un calendario di incontri coi ragazzi delle ultime classi delle superiori, per offrirgli tutte le informazioni sulle possibilità offerte dall’Uni.Te e, in particolare, su tutti i servizi dell’Adsu - spiega la presidente Manuela Divisi - , dalle borse di studio alla mensa, dall’inclusione ai trasporti, dalle borse lavoro alla mobilità internazionale». «Un’iniziativa che non si pone in maniera alternativa, ma complementare alle attività di orientamento dell’Ateneo - ha aggiunto la direttrice Renata Durante - in modo da offrire alle prossime matricole una conoscenza completa del “futuro mondo” nel quale entreranno». A tutti i ragazzi partecipanti agli incontri, infine, è stato fatto dono della maglia col logo dorato dell’iniziativa.