VIDEO / L'ASSALTO ALL'EMICICLO «OFFENDE LA DEMOCRAZIA», CONSIGLIO A PORTE CHIUSE MA LA MINORANZA NON ENTRA

«L'assalto all'Emiciclo è una pagina di democrazia negata, una cosa mai vista in questa regione». Il Centrodestra che governa l'Abruzzo critica i modi e i toni della manifestazione degli antitasse che, occupando la sala consiliare hanno impedito lo svolgimento del Consiglio, ma non ha alcuna intenzione di "cedere alla prepotenza di chi ha voce per urlare ma non per proporre". quindi Consiglio a porte chiuse, con la sala ipogea della Regione blindata, ma quando risuona l'inno c'è solo la Maggioranza, visto che l'Opposizione ha deciso di non entrare.