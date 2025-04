VIDEO/ LITE IN VIA OBERDAN TRA GIOVANI: ARRIVA LA POLIZIA

Lite in via Oberdan tra due giovani. I cittadini chiamano le forze dell'ordine e sul posto arrivano la Polizia Locale e la Polizia di Stato. E' accudoto verso le 17,30 di oggi pomeriggio. E' stato tutto un corri corri al termine del quale due giovani sono stati identificati. Si dovrà ricostruire la dinamica. Da quanto si è appreso uno dei due ragazzi è stato protagonista di un video diventato in poche ore virale.