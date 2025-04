TANCREDI: “CHI HA INGIUSTAMENTE ACCUSATO GIANNI E LANFRANCO È ANCORA LÌ…”

La gioia per il riconoscimento, dopo 15 anni, della correttezza del comportamento di Gianni e Lanfranco, su cui non ho mai avuto dubbi, non mitiga la rabbia e la frustrazione su come tutto questo sia potuto accadere.

Come è stato possibile che due persone dedicate alla politica, che li ha distratti da brillanti carriere nelle loro rispettive professioni, abbiano dovuto sopportare questo calvario di 15 anni per avere, per la prima volta in Abruzzo, cercato di fare rispettare la legge mettendo un tetto di spesa alla sanità privata?

Qualcuno ci darà una risposta?

Gianni e Lanfranco hanno lasciato la politica da diversi anni, hanno la solidità e la saggezza per mettersi alle spalle questa brutta esperienza.

Chi li ha ingiustamente accusati invece è ancora lì e non avrà, da questa vergogna, nessuna conseguenza negativa: hanno vinto loro?

Non lo so.

So chi ha perso però: ancora una volta gli abruzzesi.

PAOLO TANCREDI