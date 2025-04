LA TENENZA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI ROSETO DEGLI ABRUZZI DONA DEL MATERIALE SEQUESTRATO AI COMUNI DI ROSETO, PINETO E SILVI

La Tenenza della Guardia di Finanza di Roseto degli Abruzzi ha effettuato ieri una importante donazione di rotoli di carta assorbente ai Comuni di Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi. Il materiale, frutto di un sequestro, è stato consegnato ai rappresentanti delle amministrazioni comunali durante una cerimonia tenutasi presso la Sala Giunta del Municipio di Roseto degli Abruzzi.

Alla presenza dei Sindaci di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, di Pineto, Alberto Dell'Orletta e di Silvi, Andrea Scordella, il Comandante della Tenenza, Tenente Vincenzo Scarpone, ha consegnato il materiale, sottolineando l'importanza della collaborazione tra le istituzioni e il sostegno alla comunità. Nell'occasione inoltre, in vista delle prossime festività pasquali, sono stati consegnati ai sindaci delle caramelle da destinare ai plessi scolastici dei tre comuni.

I Sindaci hanno espresso profonda gratitudine alla Guardia di Finanza e al Tenente Scarpone per il generoso gesto, assicurando che il materiale ricevuto sarà utilizzato a beneficio della collettività e, nello specifico, nelle scuole del territorio. “Questa donazione rappresenta un importante segno di vicinanza e solidarietà da parte della Guardia di Finanza nei confronti dei nostri Comuni - hanno dichiarato i Sindaci - e siamo certi che il materiale sarà di grande utilità per le nostre istituzioni scolastiche. Il messaggio che vogliamo lanciare è quello che parla del fondamentale lavoro della Guardia di Finanza che, con azioni come questa, redistribuisce concretamente alla collettività quello che è stato sottratto con comportamenti illegali. Si tratta di un modo per far capire ai nostri ragazzi che le regole vanno rispettate e che la lotta all’illegalità è sempre un "buon affare".