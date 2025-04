ATER TERAMO, I VERTICI INCONTRANO IL SUBCOMMISSARIO SOCCODATO: DA MAGGIO PARTONO I CANTIERI

Il subcommissario alla ricostruzione, Fulvio Soccodato, ha fatto visita ieri alla sede dell’ATER

Teramo, dove è stato accolto dal Presidente Alfredo Grotta e dall’intero Consiglio di

Amministrazione.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto operativo sui progetti di

ricostruzione post-sisma che interessano il patrimonio ERP del territorio.

Sono 61 gli interventi già approvati, a cui potrebbero aggiungersi ulteriori 7 edifici, attualmente al

vaglio dell’USR, per un totale di quasi 400 alloggi coinvolti.

“Abbiamo illustrato al subcommissario il lavoro che stiamo portando avanti – ha dichiarato Grotta

– e la necessità di avere una struttura tecnica adeguata per gestire una sfida così ampia. Una

struttura solida e ben organizzata è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di far partire tutti i

cantieri previsti e garantire tempi certi e qualità negli interventi.”

Nel corso della visita si è parlato anche della possibilità di rafforzare ulteriormente la macchina

operativa, così da accompagnare in modo efficace tutte le fasi della ricostruzione. Dal confronto

sono inoltre emersi spunti operativi utili a velocizzare alcune procedure e a semplificare i passaggi

tecnico-amministrativi.

“Ringrazio il dottor Soccodato per l’attenzione e la disponibilità – ha aggiunto Grotta –. Il dialogo

con la Struttura Commissariale è fondamentale per tradurre i programmi in cantieri e i cantieri in

case per le persone. Siamo stati tutti d’accordo nel ritenere che nove anni siano stati un sacrificio

troppo grande da chiedere a chi è stato sgomberato dopo il sisma. Oggi abbiamo il dovere di

recuperare il tempo perduto. Grazie a questi presupposti, già da maggio si partirà finalmente con

la ricostruzione, così da restituire dignità e decoro a centinaia di famiglie.”