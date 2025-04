FOTO/ UN COLPO DI SONNO E FINISCE CONTRO IL CORDOLO DELLA CICLOVIA

E' stato probabilmente un colpo di sonno a far perdere il controllo della sua auto al conducente di una Fiat 500 nelle prime ore di questa mattina su via De Gasperi. Il conducente è rimasto lievemente ferito dopo essere finito sul pericoloso cordolo della neonata ciclovia, Sul posto per gli accertamenti effettuati con il nuovo metodo elettronico in dotazione al corpo, c'era la Polizia Locale.