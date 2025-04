VIDEO/ MARSILIO: “ASSALTO ALLA REGIONE COME QUELLO DEI SEGUACI DI TRUMP, CON LE BANDIERE ROSSE AL POSTO DELLE CORNA E DELLE PELLI”

“Hanno assaltato la Regione come i seguaci di Trump assaltarono il Campidoglio …, solo che questi avevano bandiere rosse e non pelli e corna, ma in quel caso il mondo si scandalizzò, in Abruzzo qualcuno la considera democrazia, ma poi si sottrae al confronto dialettico”. Commenta il caos di ieri senza risparmiare attacchi, il presidente Marco Marsilio, ai piedi della Vespucci mentre aspetta il premier Meloni, ribadendo che “I sindacati hanno protestato contro una manovra che abbassa le tasse agli operai, alle famiglie a basso reddito e le alza solo al 20% degli abruzzesi che vive in uno stato di agiatezza”.

