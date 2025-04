VIDEO/ MERCATINI ESTIVI A TORTORETO, LA CONFARTIGIANATO: «ABBIAMO AVUTO RAGIONE»

Confartigianato ha avuto ragione sul Comune di Tortoreto circa la questione dei mercatini estivi del 2023. Il ricorso ha sentenziato il rimborso dei 2672,89 richiesti dal responsabile del settore commercio per lo svolgimento dei mercatini estivi.

"Una cifra esagerata" commenta il presidente dell'associazione Luciano Di Marzio, preoccupato per le sorti del settore che "è già in crisi, non si vedono giovani che vogliono imparare un mestiere."

"Il rimborso, probabilmente, peró servirà a pagare le spese legali, ma" si chiede ancora il presidente "chi pagherà per gli importi erroneamente percepiti per il Comune di Tortoreto?". Una vittoria a metà per Confartigianato, quindi, che non ha intenzione di cedere davanti all'abbandono delle Istituzioni per il settore artigiano.

Eugenia Di Giandomenico