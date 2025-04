SCONTRO A COLPI DI CATENA TRA UNA QUINDICINA DI ADOLESCENTI IN PIAZZALE SAN FRANCESCO

Voci incontrollate in città, in questi ultimi minuti, su una nuova rissa in piazzale San Francesco. Un testimone ha raccontato a Certastampa di aver visto una quindicina di ragazzi, divisi in due gruppi, che si sono scontrati a colpi di catene di bicicletta. Il testimone dice di aver visto anche i movimenti di un ragazzo che sembrava brandire un coltello. Il primo prensiero è che possa trattarsi di un fatto legato allo scontro dj ieri, tra ragazzi teramani e stranieri, scoppiata a causa della presenza di uno dei protagonisti del video “sono arabo cerco la donna” divenuto virale, iin una sala giochi frequentata da adolescenti .