L’AUTO FINISCE FUORISTRADA E SI RIBALTA, GRAVI MOGLIE E MARITO

Sono finiti fuori strada con la loro auto, ribaltandosi. Solo per un caso l’incidente che ha ha avuto per teatro Prevenisco di Valle Castellana non ha avuto conseguenze peggiori. Si tratta di moglie e marito, di 71 e 77 anni, soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati al Mazzini, dove ora sono ricoverati per una serie di gravi traumi. A causa dell’età i medici non hanno sciolto la prognosi. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i Carabinieri.



Foto archivio