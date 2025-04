SEDICI ANNI DAL SISMA DELL'AQUILA, L'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEL CRATERE: "COMPLETATO IL 71% DEGLI INTERVENTI

In occasione del sedicesimo anniversario del sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito L’Aquila e i 56 Comuni del Cratere, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) presenta i dati aggiornati sullo stato della ricostruzione, tra risultati conseguiti, obiettivi per il 2025 e nuove sfide per il rilancio dei territori colpiti.

Ricostruzione privata: 71% degli interventi completati nei Comuni del Cratere e 69% per i Comuni del Fuori Cratere

A oggi, nei Comuni del Cratere è stato completato il 71% degli interventi di ricostruzione privata, pari a oltre 12.620 unità abitative restituite alle famiglie e 701 sono i cantieri attivi, mentre per i Comuni del Fuori Cratere è stato completato il 69% degli interventi e 2167 abitazioni restituite con 216 cantieri attivi.

Ricostruzione pubblica e scolastica: oltre 280 interventi avviati, 91 scuole ultimate

Sul fronte delle opere pubbliche, sono 283 i progetti finanziati, di cui 165 già conclusi o in fase di collaudo, e 50 in corso di esecuzione. Per l’edilizia scolastica, sono 91 le scuole completate, mentre 36 sono in fase di realizzazione.

Appalti pubblici: 24 appalti gestiti direttamente dall’USRC

L’USRC ha rafforzato il proprio ruolo come stazione appaltante, con 24 appalti delegati per un valore complessivo di oltre 37 milioni di euro. Inoltre, sono in corso 21 nuove procedure di gara, per ulteriori 9 milioni di euro, a supporto di progetti strategici nei territori colpiti.

Rigenerazione urbana

I Comuni del Cratere hanno presentato 192 progetti per un valore complessivo di circa 300 milioni di euro. Gli interventi proposti riguardano principalmente reti e sottoservizi, spazi pubblici, rete viaria, sicurezza del territorio e cavità. L’obiettivo è migliorare la qualità urbana e la vivibilità dei centri storici colpiti dal sisma, attraverso azioni concrete di riqualificazione e messa in sicurezza.

Progetti di Sviluppo innovativi: 32.5 milioni di euro nei Progetti Integrati per il Turismo

Nell’ambito del programma RESTART, sono stati già finanziati 4 Progetti Integrati per il Turismo (PIT) per un totale di 32,5 milioni di euro. L’ultimo finanziamento, approvato il 25 febbraio 2025 dal CIPESS, riguarda il PIT dell’Area Omogenea 2, “Il Ponte tra i Parchi”, per un importo di 10 milioni di euro. Sono inoltre in corso di approvazione altre tre progettualità, a conferma dell’impegno costante dei Comuni del Cratere e dell’USRC nel promuovere la valorizzazione del patrimonio locale e il rafforzamento delle identità territoriali. L’USRC supporta anche progetti sperimentali come il Progetto di Ascolto Partecipato nelle Terre della Baronia e il Progetto NEO – Nuove Esperienze Ospitali, orientati alla rigenerazione dei borghi e al contrasto allo spopolamento.

PNC e PNRR: già trasferiti oltre 76 milioni di euro agli enti locali

L’Ufficio ha gestito dal 2021 oltre 76,5 milioni di euro nell’ambito del Piano Nazionale Complementare (PNC). Lo stato di avanzamento dei 238 progetti da gestire, affidati ai Comuni e agli altri enti responsabili, è attualmente pari a circa il 60%.

“A sedici anni dal sisma, la ricostruzione ha raggiunto risultati rilevanti grazie all’impegno congiunto dell’Ufficio e, soprattutto, dei Comuni del Cratere, che hanno operato con determinazione e responsabilità. Resta da fare ancora una parte importante del lavoro, ma la sinergia istituzionale e la visione condivisa ci permetteranno di completare gli interventi e rilanciare i territori in chiave sostenibile e innovativa.”. Lo rende noto l'ing. Raffaello Fico, Titolare USRC.



Nella foto: la Meloni a L'Aquila con i Vigili del fuoco hanno ricordato i 16 anni dal sisma