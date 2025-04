SI SCONTRA CON UN FURGONE DEI RIFIUTI E MUORE SUL COLPO MOTOCICLISTA 32ENNE

Aveva 32 anni, stava tornando a casa con la moto, quando all’improvviso si è scontrato contro un piccolo compattatore della Formila Ambiente che stava facendo manovra. Per il giovane centauro, residente a Spoltore, non c’è stato scampo: è morto sul colpo per i traumi riportati nello schianto. La moto era la sua passione e il suo lavoro, visto che lavorava alla Gostmoto, una conosciuta rivendita di moto e di accessori per motociclisti di Brecciarola, la località dove si è consumata la tragedia.. Sulla dinamica dell’incidente è stata aperta un’inchiesta da parte dei Carabinieri, per accertare le cause del terribile schianto costato la vita al giovane centauro.



foto archivio