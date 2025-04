EMOZIONE, SOLIDARIETA' E SPORT OGGI AL PALASANNICOLÓ LA LIONS HANDBALL IN CAMPO ACCOMPAGNATA DAI RAGAZZI DI AUTISMO ABRUZZO





In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo del 2 aprile, oggi sabato 5 aprile i giocatori della Lions Handball Teramo scenderanno in campo accompagnati dai bambini e ragazzi di Autismo Abruzzo APS. L’evento, che si svolgerà alle ore 16:15 presso il Palasannicolò durante la partita Lions Handball Teramo – Tavarnelle, vuole sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’inclusione sportiva per le persone con autismo. I giovani partecipanti sono coinvolti nei progetti Autismo al Centro e Play District - Spazi Civici di Comunità, iniziative che promuovono l’attività sportiva come strumento di integrazione e crescita personale. Autismo al Centro, promosso da Autismo Abruzzo APS in collaborazione con la Cooperativa Nuovi Orizzonti Sociali di Sulmona e finanziato dalla Regione Abruzzo, mira a migliorare la qualità della vita delle persone autistiche attraverso lo sport e altre attività inclusive. Il progetto è attivo in diverse province, tra cui Teramo, con il Comune di Atri come capofila. Il progetto I Giovani, lo Sport e la Comunità - Spazi Civici di Comunità (Play District), organizzato dalla Lions Handball Teramo, è promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Sport e Salute. Questa iniziativa ha l’obiettivo di creare opportunità di aggregazione per i giovani attraverso lo sport e la partecipazione attiva nella comunità.Lo sport rappresenta un potente strumento per favorire l’inclusione sociale, migliorare le capacità motorie e relazionali, e rafforzare l’autostima delle persone con autismo. Rendere accessibile a tutti l’attività fisica significa investire nella salute mentale e fisica dell’intera comunità, costruendo una società più equa e solidale. L’evento di oggi sarà un’importante occasione per ribadire il valore dell’inclusione nello sport e per promuovere una cultura di accoglienza e partecipazione. La comunità è invitata a partecipare e a sostenere questa iniziativa, affinché lo sport possa diventare sempre più un diritto di tutti.