IMPASTATRICE MACIULLA LA MANO DI UN OPERAIO 20ENNE, I CHIRURGHI GLI SALVANO IL POLLICE

Stava lavorando all’impastatrice in una nota azienda alimentare abruzzese, a Vasto, il 20enne operaio, quando il potente macchinario ha agganciato la sua mano e l’ha letteralmente maciullata. Subito soccorso dai colleghi, che sono riusciti a liberarlo dall’impastatrice, il giovane operaio è stato subito portato al Pronto Soccorso, dal quale è stato poi trasferìto all’ospedale Torrette, ad Ancona, per essere sottoposto ad un disperato intervento di chirurgia ricostruttiva. Le condizioni della mano sinistra erano tali da rendere quasi impossibile ogni intervento che non fosse l’amputazione totale. I chirurghi anconetani, però, sono riusciti in un vero miracolo: ricostruite di fatto la mano salvando il solo pollice. Certo, una condizione imparagonabile a quella di una mano completa, ma enormemente meno invalidante per la vita futura del ragazzo di un’amputazione.