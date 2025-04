PER COLPA DI TRUMP E' A RISCHIO LA PRODUZIONE DELLA RUSTICHELLA D'ABRUZZO



I dazi imposti dagli Stati Uniti

faranno lievitare il costo dei prodotti sullo scaffale,

spingendo il consumatore verso prodotti locali o meno cari:

potrebbe essere questo uno dei rischi per le produzioni

alimentari italiane provocati dalle politiche protezionistiche

introdotte dal presidente Trump. A sostenerlo è il presidente di

Rustichella d'Abruzzo, Gianluigi Peduzzi.

L'azienda che produce pasta artigianale dal 1924 lavora con

70 paesi nel mondo e l'export rappresenta circa l'85% del suo

fatturato: la prima spedizione di prodotti negli Usa risale al

1981; quello americano è attualmente il più grande mercato di

riferimento per l'azienda e incide per il 30% del fatturato.

"La preoccupazione che l'America abbia messo dei dazi -

spiega Peduzzi all'ANSA - è mondiale, perché questa situazione

può rallentare non solo la crescita degli Stati Uniti, ma una

crescita generalizzata mondiale che è già debole; il risultato

di questa misura può portare verso la stagflazione. Se il

consumatore americano non compra o compra di meno, questa

diminuzione di produzione avviene non solo in Italia, ma anche a

livello mondiale, quindi per ogni paese ci sarà una

sovraproduzione e le aziende che hanno fatto investimenti come

noi in relazione a dei fatturati o dei piani di sviluppo di

fronte a vendite inferiori, dovranno rivedere i loro piani.

Probabilmente ci sarà un fermo degli ordinativi per i prossimi

mesi: il nostri distributori americani si metteranno un attimo

alla finestra a vedere che cosa può succedere o qual è l'impatto

che possono avere i dazi sul mercato".

Secondo Peduzzi bisogna aspettare e vedere cosa accadrà nelle

prossime settimane "se ci saranno degli accordi extra dazi

oppure se le istituzioni interverranno cercando di calmierare il

dazio".

"Di fatto - aggiunge Peduzzi - la pasta già paga un dazio del

7% circa che si andrà a sommare al 20% imposto da Trump. Già il

fatto di vedere dimezzato un dazio potrebbe essere considerato

un successo. Il 10% può essere anche gestibile con una serie di

operazioni, rinunciando agli investimenti pubblicitari o altro e

quindi cercando di mantenere la presenza sullo scaffale, ma quel

che preoccupa che non essendo vicini - come ad esempio accade

per la Germania dove il trasporto lo puoi anche gestire

dall'oggi al domani - per mandare i prodotti negli Stati Uniti

abbiamo sempre dei tempi di trasporto di 40-60 giorni. Quindi è

probabile che nel mese di aprile il distributore ci dica che non

ordina perché vuole capire come andrà a finire. Nel caso di una

diminuzione delle esportazioni negli USA saremo costretti a

rivedere i piani di produzione nell'immediato e spostare gli

investimenti di promozione verso aree come il Sud America ed il

Sud Est Asiatico".

Il presidente Peduzzi ricorda poi che da alcuni anni

l'azienda è abituata a fare i conti con gli imprevisti. "Il

Covid, l'aumento dell'energia e il rincaro delle materie prime -

sottolinea - sono situazioni che abbiamo affrontato con

determinazione portando a casa sempre risultati positivi. Anche

in questa situazione risponderemo con azioni condivise con i

nostri clienti americani per garantire la presenza sul mercato

di Rustichella d'Abruzzo. Siamo fiduciosi che la qualità della

nostra pasta anche leggermente più costosa continuerà ad essere

apprezzata".