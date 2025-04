SARÀ UNA RAGAZZA NATA LA NOTTE DEL TERREMOTO A LEGGERE I NOMI DELLE 309 VITTIME



Sarà Gabriella Corrado, nata la

notte del terremoto dell'Aquila, a leggere i nomi delle 309

vittime al termine della fiaccolata commemorativa organizzata

nella notte del 16/o anniversario.

Gabriella è venuta alla luce pochi minuti dopo la scossa

catastrofica del 3.32 del 6 aprile 2009. La lettura avverrà al

Parco della Memoria. Per accendere il braciere, invece, è stato

designato Carlo Cruciani, carabiniere in pensione che quella

notte era al centralino del 112.

"Ho nella testa ancora la sua voce - commenta il sindaco del

capoluogo, Pierluigi Biondi - Tutti noi ce l'abbiamo, quando

pensiamo a quelle ore, quando le cronache ci ripropongono la

notte e il giorno a seguire concitati".

La fiaccolata, quest'anno, partirà dalla Casa dello Studente,

in un percorso in forma ridotta rispetto agli altri anni. La

rimodulazione del tragitto è stata richiesta dai parenti delle

vittime del sisma. L'avvio è previsto stasera alle 22 con

ritrovo alle 21.30 di fronte alla Casa dello studente.