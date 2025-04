MONDO: IL PARMIGIANO REGGIANO, PER ESEMPIO

Promuovere la politica dei dazi per difendere le economie cosiddette liberali dall’assalto irregolare e irregolabile altrimenti dei paesi cosiddetti emergenti, è doveroso;financopure alla provocazione della paralisi industriale in questi (Cina, India, Brasile ecc.) per il ripristino in Occidente (e non solo) di un giusto costo del lavoro. Ma adottare la politica dei dazi a quei paesi (U.S.A., Canada e Europa ma anche Giappone e Australia, per esempio) che hanno subito almeno trent’anni di globalizzazione del mercato mondiale in nome del liberismo, è un suicidio politico.



Da qui scaturisce l’inevitabile conseguenza del crollo delle borse occidentali, giusto da New York a Londra, giusto nell’Occidente liberista; fatto che segna l’inizio in Occidente di una nuova depressione economica dopo quelle del ‘29 e del 2008. Sia chiaro!: la crescita dei paesi emergenti è possibile solo grazie alle ricchezze occidentali, che comprendono in primis gli statuti democratici che governano europei, canadesi e americani ma anche giapponesi e australiani, per esempio. In soldoni: le economie dei paesi emergenti senza i portafogli dei consumatori occidentali non esisterebbero, perché la cultura consumistica ènostra non loro, ed è una maledizione.



Nulla ha senso di questo inizio già alla fine della nuova e vecchia Presidenza Trump: che senso ha, giusto per fare un esempio, penalizzare l’importazione del Parmigiano Reggiano negli Stati Uniti d’America? Trump vorrebbe così fare produrre, che so, nel Wisconsin il Parmigiano Reggiano? E, poi, che ne verrebbe fuori, lontano dai territori tipicizzanti, se non un prodotto tutto loro, tutto americano: mancherebbe comunque lì il Parmigiano Reggiano e ancora necessaria la sua importazione.



Tra meno di due settimane, grazie a Trump, con cinque milioni di dollari sarà possibile acquistare (letteralmente) il diritto di risiedere negli Stati Uniti d’America vita natural durante. Sì, va bene, ma mancherebbe a questo milionario il Parmigiano Reggiano, che non potrà mai diventare un prodotto americano che garantisca posti di lavoro agli americani – ma al commerciante americano, importatore di Parmigiano Reggiano, e ai suoi dipendenti sì, l’impresa e il lavoro ligarantiva proprio l’importazione del Parmigiano Reggiano: solo un idiota può pensare di salvaguardare la produzione americana imponendo il dazio sul Parmigiano Reggiano, per esempio. Solo un idiota può pensare di salvaguardare la manodopera americana imponendo il dazio sul Parmigiano Reggiano: non è mestiere degli americani produrre il Parmigiano Reggiano, ma degli emiliani.



La globalizzazione ha portato a un impoverimento della classe operaia in Europa paragonabile, per similitudine, a quella del 1848, dal quale nacque tutto il movimento socialista internazionale (il Manifesto del Partito Comunista fu pubblicato per la prima volta a Londra, e in lingua tedesca, il 21 febbraio del 1848); mentre nei paesi in via di sviluppo la globalizzazione ha portato a una falsa crescita economica, perché appunto drogata dal basso costo della manodopera, e, di conseguenza, alla produzione di beni di scarsissima qualità e, per questo ancora,a basso costo. È questo sistemaimpreditoriale, provocatoproprio dagli investitori occidentali per abbattere il costo della manodopera a vantaggio solo del profitto, che ha inquinato il mondo del lavoro quindi economico, fino alla negazione anche in Occidente dei diritti e della dignità dei lavoratori. E i lavoratori sono sempre quelli (sempre di meno) che fabbricano il prodotto. E ora non si può non ricordare i tanti italiani che hanno dileggiato la Presidenza Bidenplaudendo, di contro, il ritorno di Trump, del capo branco: solo degli idioti possono sostenere il capo degli idioti.



Ma il mio pensiero è preoccupato (scusate se insisto) per quel milionario che spenderà cinque milioni di dollari per vivere l’America come un americano, dove però non troverà il Parmigiano Reggiano, ma il parmigiano del Wisconsin, magari prodotto e stagionato in uno stabilimento di Milwaukee, vicino alla ferramenta Cunningham.



Giorni felici a tutti.



MASSIMO RIDOLFI